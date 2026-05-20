Кількість загиблих від удару РФ балістикою по Прилуках зросла до чотирьох осіб, 30 – постраждали – ОВА

Фото: Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок балістичного удару Росії по Прилуках (Чернігівська обл.) зросла до чотирьох осіб, постраждало 30, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус

"Через вчорашній ракетний удар по Прилуках загинуло четверо людей – двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки", – написав він у Телеграмі у середу.

Також Чаус повідомив, що були удари БпЛА "Герань" по нафтогазовій інфраструктурі в Прилуцькому і Ніжинському районах.

"Сьогодні зранку російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Є пошкодження, пожежу на місці удару загасили. Знищений легковик. Одна людина постраждала. Їй надали допомогу на місці", – додав він.

За даними ОВА, у прикордонних селах Чернігівського району через удари БпЛА виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики. Також у Корюківському районі FPV-дрон вдарив по території лісництва. Було влучання по об’єкту зв’язку. У Новгород-Сіверському району у Семенівській громаді пошкоджена колишня пилорама.