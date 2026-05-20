Інтерфакс-Україна
Події
12:47 20.05.2026

Кількість загиблих від удару РФ балістикою по Прилуках зросла до чотирьох осіб, 30 – постраждали – ОВА

Фото: Нацполіція

Кількість загиблих внаслідок балістичного удару Росії по Прилуках (Чернігівська обл.) зросла до чотирьох осіб, постраждало 30, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус

"Через вчорашній ракетний удар по Прилуках загинуло четверо людей – двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири й будинки", – написав він у Телеграмі у середу.

Також Чаус повідомив, що були удари БпЛА "Герань" по нафтогазовій інфраструктурі в Прилуцькому і Ніжинському районах.

"Сьогодні зранку російський безпілотник вдарив по відпочинковому комплексу в Батуринській громаді. Є пошкодження, пожежу на місці удару загасили. Знищений легковик. Одна людина постраждала. Їй надали допомогу на місці", – додав він.

За даними ОВА, у прикордонних селах Чернігівського району через удари БпЛА виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики. Також у Корюківському районі FPV-дрон вдарив по території лісництва. Було влучання по об’єкту зв’язку. У Новгород-Сіверському району у Семенівській громаді пошкоджена колишня пилорама.

16:46 19.05.2026
В Прилуках загинули три людини, 29 поранені – ДСНС

15:51 19.05.2026
В Прилуках уже 23 постраждалих від ракетного удару окупантів – ОВА

13:16 19.05.2026
До 21 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку по Прилуках – ДСНС

13:04 19.05.2026
Внаслідок російської ракетної атаки зазнав руйнувань ТЦ "Епіцентр" у Прилуках, поранено двох співробітників

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

21:25 18.05.2026
У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

09:39 18.05.2026
По Чернігівщині минулої доби завдано 43 удари, четверо цивільних зазнали поранень, багато руйнувань – ОВА

09:29 15.05.2026
Мати з неповнолітньою донькою постраждали на Чернігівщині через влучання ворожого безпілотника

10:37 14.05.2026
Понад 31 тис. абонентів без світла в Чернігівському районі внаслідок обстрілів – обленерго

