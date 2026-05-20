12:42 20.05.2026

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Україна та ЄС завершили перемовини стосовно Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму EUR8,35 млрд в рамках кредиту ЄС, його підписав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, перший платіж очікується у червні.

"Підписавши меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги у вигляді позики, ми готуємося здійснити перший платіж у червні", – написав Домбровскіс у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, документ має підписати та ратифікувати Україна. "Тепер український парламент має затвердити ці реформи, що мають важливе значення для інтеграції України в ЄС", – зазначив він.

Домбровскіс cказав, що ця підтримка та пов’язані з нею реформи зміцнять економіку України, сприятимуть зростанню державних доходів, а також боротьбі з корупцією.

Як повідомлялося, пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік становить EUR8,35 млрд, який буде надано разом із EUR8,35 млрд в рамках Ukraine Facility. Загалом це стаовитиме EUR16,7 млрд бюджетної підтримки, тоді як оборонна допомога сягне EUR28,3 млрд. Це означає, що у 2026 році Україна має отримати EUR45 млрд.

