Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні безпекова ситуація потребує максимальної єдності, рішучості та швидкості дій у протидії російській агресії. Україна сьогодні захищає не лише себе – ми захищаємо майбутнє всього євроатлантичного простору", – написав Сирський в телеграм-каналі за результатами засідання.

Він розповів, що в ході засідання поінформував партнерів про актуальну оперативну обстановку на фронті, потреби Сил оборони України та ключові пріоритети у зміцненні наших спроможностей.

"Наголосив, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні", – розповів Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що важливу роль у цьому відіграють підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати.

Також Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу рф.

Окремо Сирський подякував союзникам за підтримку України та запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України.

"Збройні сили України високо цінують усі механізми співпраці з НАТО та підтримують подальше поглиблення практичної взаємодії – від стратегічного планування до обміну бойовим досвідом. Наше спільне завдання – створити умови для справедливого миру через посилення оборонних спроможностей України", – резюмував він.