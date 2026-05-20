Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл. РФ) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тис. куб. м.

"Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора", – наголосили в Генштабі.

Уражено також пункти управління противника у Соледарі (Донецька обл.), командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки (Херсонська обл.) та Іванівського (Донецька обл.).

Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови (Донецька обл.), Гуляйполя (Запорізька обл.), Єлізаветовки (Курська обл., РФ).

Серед іншого, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки (Запорізька обл.) та у Мирному, Сніжному та Донецьку на Донеччині, по складу боєприпасів агресора у районі Маринівки (Запорізька обл.) та ремонтному підрозділу противника у Сіверськодонецьку (Луганська обл.).