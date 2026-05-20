Сапери отримали 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP – Міноборони України

Підрозділи гуманітарного розмінування отримали 20 автомобілів підвищеної прохідності з протимінним захистом виробництва Канади, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Підрозділи гуманітарного розмінування отримали нову партію з 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP. Постачання відбулося в рамках співпраці з Коаліцією розмінування", – йдеться у повідомленні на сайті Міноборони в середу.

Зазначається, що великою перевагою стала наявність машин у виробника, що дало можливість виконати контракт і поставити машини в дуже короткі терміни – протягом трьох місяців.

Завдання бронемашин класу MRAP – захищати екіпаж під час роботи на територіях з високою ймовірністю підриву. В умовах дронової війни важливою перевагою Roshel Senator є бронекапсула з 360-градусним захистом.

"Сьогодні загроза від дронів у зонах виконання завдань змушує нас діяти максимально швидко, адже захист особового складу – це питання номер один. Разом із Коаліцією з розмінування та виробником ми зробили майже неможливе: усього за три місяці повністю реалізували проєкт із постачання 20 сучасних бронемашин Roshel Senator класу MRAP. Нова техніка суттєво посилить безпеку наших саперів під час гуманітарного розмінування", – сказав голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець.