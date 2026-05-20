Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

Під час нічної ворожої атаки на Конотоп (Сумська обл.) російський дрон пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського, повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

"Пошкоджено покрівлю, вхідні двері, внутрішні перегородки, стелю, підлогу, всі зали будівлі. Вранці комісія оглянула місце руйнування і склала відповідний акт. Співробітники музею працюють над детальним аналізом і оцінкою пошкоджень, а також переміщенням майна, що перебувало в приміщенні. Після цього буде прийнято рішення про подальші кроки зі збереження будівлі", – написав він в мережі Facebook.

Вербицький також розповів, що фондосховище вціліло, а з самого музею, розташованого за 70 км від російського кордону, вже було переміщено предмети перших двох етапів евакуації. Тривала робота над пакуванням і подальшим переміщенням.