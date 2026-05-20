Інтерфакс-Україна
Події
11:51 20.05.2026

Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

2 хв читати
Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

В Національній поліції України зазначають, що сприяли і сприятимуть об’єктивному та неупередженому розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон, незалежно від посади чи звання.

В телеграм-каналі в середу Нацполіція зауважує, що викриття протиправної діяльності посадовців окремих регіональних підрозділів поліції СБУ та Офісом генпрокурора проходило за сприяння міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Національна поліція України наголошує: очищення системи від недоброчесних працівників є безумовним пріоритетом. Поліція й надалі сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон, незалежно від посади чи звання", – йдеться в повідомленні.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом

"Масштабна операція з очищення системи Національної поліції від корупції: викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

Він повідомив: "За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах", – йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. "Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент", – уточнюють в СБУ.

За даними відомства, в ході обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Теги: #нацполіція #кришування #розслідування #порноофіси #сприяння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 20.05.2026
За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

09:36 20.05.2026
До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

21:16 15.05.2026
Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

Виявлений біля Греції український дрон втратив курс через несправність – ЗМІ

16:04 15.05.2026
На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

15:38 15.05.2026
Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

15:31 15.05.2026
У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

ВАЖЛИВЕ

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

ОСТАННЄ

Кількість загиблих від удару РФ балістикою по Прилуках зросла до чотирьох осіб, 30 – постраждали – ОВА

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сапери отримали 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP – Міноборони України

Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА