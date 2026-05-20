Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала сьогоднішні угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин між країнами та зміцнення майбутньої співпраці.

"Сьогодні розпочалися онлайн-консультації угорсько-українських експертів, які ми відкрили разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою. Ці консультації є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин та зміцнення майбутньої співпраці. Угорщина, як і раніше, віддана суверенітету та територіальній цілісності України", – написала вона у соцмережі Х.

Водночас Орбан наголосила, що у рамках двосторонніх відносин першочерговим питанням, яке має бути вирішено, є послідовний захист прав національних меншин.

"Угорська громада на Закарпатті є не лише важливою складовою відносин між нашими двома країнами, а й мостом між нашими народами. Справжній прогрес вимагає відкритого, чесного та професійного діалогу, заснованого на чітких правових гарантіях. Я вірю, що сьогоднішні консультації можуть стати початком нового процесу", – підкреслила вона.

Раніше у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вони з Анітою Орбан у вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Також він повідомив, що чекає на особисту зустріч із угорською колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції.

18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.