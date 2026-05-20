Інтерфакс-Україна
Події
11:46 20.05.2026

Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

2 хв читати
Глава МЗС Угорщини: Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин

Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан назвала сьогоднішні угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин між країнами та зміцнення майбутньої співпраці.

"Сьогодні розпочалися онлайн-консультації угорсько-українських експертів, які ми відкрили разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою. Ці консультації є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин та зміцнення майбутньої співпраці. Угорщина, як і раніше, віддана суверенітету та територіальній цілісності України", – написала вона у соцмережі Х.

Водночас Орбан наголосила, що у рамках двосторонніх відносин першочерговим питанням, яке має бути вирішено, є послідовний захист прав національних меншин.

"Угорська громада на Закарпатті є не лише важливою складовою відносин між нашими двома країнами, а й мостом між нашими народами. Справжній прогрес вимагає відкритого, чесного та професійного діалогу, заснованого на чітких правових гарантіях. Я вірю, що сьогоднішні консультації можуть стати початком нового процесу", – підкреслила вона.

Раніше у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вони з Анітою Орбан у вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

Також він повідомив, що чекає на особисту зустріч із угорською колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції.

18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

Теги: #орбан_аніта #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 20.05.2026
Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

10:12 22.04.2026
Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

Сибіга: У мене вже відбувся текстовий обмін з майбутньою главою МЗС Угорщини

18:10 27.02.2026
Експрем'єр Британії Сунак консультуватиме Зеленського з питань економічного оновлення України - ЗМІ

Експрем'єр Британії Сунак консультуватиме Зеленського з питань економічного оновлення України - ЗМІ

09:21 27.01.2026
Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

20:18 03.01.2026
Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

20:02 03.01.2026
Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

18:27 18.12.2025
Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

Україна та Китай провели політичні консультації, зокрема оговорили зусилля щодо досягнення миру - МЗС

17:29 28.11.2025
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ВАЖЛИВЕ

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

ОСТАННЄ

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україна може отримати уже у червні – Домбровскіс

Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Сили оборони уразили російський НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" – Генштаб ЗСУ

Сапери отримали 20 канадських бронемашин Roshel Senator MRAP – Міноборони України

Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

Нацполіція про викриття протиправної діяльності посадовців: Надалі сприятимемо об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА