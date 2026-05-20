Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

Офіційні результати основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У середу в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

"Після завершення кожного етапу учасник/учасниця побачить інформацію про кількість наданих і збережених відповідей. Дізнатися про те, який тестовий бал з кожного предмета НМТ ви отримали, можна лише після завершення роботи над завданнями другого етапу. Якщо бажаєте занотовувати отримані тестові бали – зверніться після завершення роботи над завданнями обох етапів до старшого інструктора, і він надасть Вам аркуш для запису результатів", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Там зазначили, що учасник НМТ зможе самостійно, скориставшись таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів, попередньо визначити свої результати.

Як повідомлялося, у 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.