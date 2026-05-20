Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що перепоховання видатних українців на Батьківщині, серед іншого, потрібно і тому, що багато могил за кордоном знаходяться у загрозливому стані.

"19 травня 2026 року в столиці Великого герцогства Люксембург відбулась знаменна подія – було ексгумоване тіло полковника Січових Стрільців Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. Маю роз’яснити питання, що найчастіше чую від скептиків. Чому зараз? 35 років Незалежності – це зарано? Цей процес мав би початись із здобуттям Незалежності", – написав Алфьоров в мережі Facebook.

Коментуючи застороги, що під час військових дій в Україні поховання можуть бути пошкоджені ворогом, голова УІНП наголосив, що могили видатних українців не захищені і за кордоном.

"Кому вони будуть потрібні за кордоном, якщо (не припусти Бог) ми не захистимо їх в Україні? Україна зараз воює за існування вже не Держави, а самої Державності", – додав він.

Також він повідомив, що перепоховання Мельника – це початок великої програми з повернення українських героїв на Батьківщину, так як багато могил знаходяться у загрозливому стані.

На закид, що під час війни Україна має більш нагальні справи, Алфьоров наголосив, що у держави багато викликів, але це питання є в сфері відновлення ідентичності.

Також він підтвердив, що після зрушення питання з перепохованням видатних українців, наступним етапом стане зведення створення Національного пантеону.

Як повідомлялося, в січні 2027 року прах українського письменника і поета Олександра Олеся перепоховали на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві. Олесь помер у 1944 році у Празі (Чехія), де і був похований. З січня 2017 року останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі.

У той час в Міністерстві культури повідомили, що при відомстві буде створено спеціальну комісії, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців. Але видимих зрушень у цьому напрямі не було.

У грудні 2024 року в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави. Але цього не відбулося.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затверджено порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини. Безпосередньо перепоховання на НВМК відбудеться 24 травня.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковником Армії УНР, командиром Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євген Коновалець, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).