УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місцях, постраждалих від російської атаки БпЛА на Харків.

"Спільно з іншими спеціальними службами команда Харківського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста провела обхід прилеглих територій для виявлення постраждалих. Також волонтери надавали першу допомогу та психологічну допомогу постраждалим і їхнім рідним", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Працював пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна було випити води, чаю або кави, отримати психологічну підтримку або гуманітарну допомогу. Відповідно до зібраних потреб на локаціях видавали OSB-плити, питну воду, гігієнічні набори та інші речі першої потреби.

Як повідомлялося, у Новобаварському районі Харкова внаслідок двох ворожих ударів постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків та одну багатоповерхівку.