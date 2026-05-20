Інтерфакс-Україна
Події
11:21 20.05.2026

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

1 хв читати
УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків
Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місцях, постраждалих від російської атаки БпЛА на Харків.

"Спільно з іншими спеціальними службами команда Харківського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста провела обхід прилеглих територій для виявлення постраждалих. Також волонтери надавали першу допомогу та психологічну допомогу постраждалим і їхнім рідним", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Працював пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна було випити води, чаю або кави, отримати психологічну підтримку або гуманітарну допомогу. Відповідно до зібраних потреб на локаціях видавали OSB-плити, питну воду, гігієнічні набори та інші речі першої потреби.

Як повідомлялося, у Новобаварському районі Харкова внаслідок двох ворожих ударів постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків та одну багатоповерхівку.

 

Теги: #харків #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:46 20.05.2026
Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

21:59 19.05.2026
У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

19:37 19.05.2026
УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

11:38 19.05.2026
20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

06:06 19.05.2026
У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

00:18 19.05.2026
Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

03:11 17.05.2026
У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

09:29 16.05.2026
У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

07:26 16.05.2026
Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Керівництво підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати роботу мережі т.зв. порноофісів

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

ОСТАННЄ

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

Генпрокурор: Керівництво підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати роботу мережі т.зв. порноофісів

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА