Інтерфакс-Україна
11:29 20.05.2026

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Фото: Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Масштабна операція з очищення системи Національної поліції від корупції: викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в середу.

Він повідомив: "За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначає, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах", – йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. "Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент", – уточнюють в СБУ.

За даними відомства, в ході обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За словами генпрокурора, йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.

"За нашими даними, посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких "порноофісів", – уточнив Кравченко.

Він зазначив, що за щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки.

"Розмір "абонплати" становив $20 тис. щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще $5 тис. отримував посередник. Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали у приватному порядку", – наголосив генпрокурор.

У ході розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

За словами Кравченка, у лютому 2026 року посередник отримав $45 тис., частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина – самому посереднику.

"У квітні 2026 року він отримав ще $25 тис.: $20 тис. мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, $5 тис. залишалися посереднику. Також задокументовано передачу $20 тис. посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу $20 тис. цьому ж посадовцю. Сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в $25 тис. У цьому епізоді $20 тис. також призначалися одному з керівників обласної поліції, $5 тис. – йому", – уточнив генпрокурор.

Він зауважив, що операція проводиться за сприяння міністра внутрішніх справ України та ДВБ Національної поліції.

Теги: #порноофіси #нацполіція #офіс_генпрокурора #викриття

