Інтерфакс-Україна
Події
11:08 20.05.2026

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

4 хв читати
В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги
Фото: УЦОЯО

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, як відбувається допуск до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) національного мультипредметного тесту (НМТ), що дозволено мати із собою, яких правил потрібно дотримуватися під час тесту і як діяти під час повітряної тривоги.

У середу в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

В УЦОЯО розповіли, що початок тестування для учасників та учасниць, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для тих,  хто братиме участь в НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Допуск до ТЕЦ розпочнуть за 30 хв і припинять за 5 хв до початку тестування, а для входу потрібно буде пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в застосунку "Дія". 

В Центрі наголосили, що якщо учасник запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, – його не допустять до участі в НМТ. 

"Учасникам та учасницям тестування варто мати при собі ручку та за бажанням пляшечку питної води і перекус. Паперові чернетки вам видадуть в аудиторії тестування. Якщо ви проходитимете НМТ в Україні, візьміть теплий одяг, що може знадобитися в разі тривалого перебування в укритті", – порадили в Центрі оцінювання.

Там наголосили, що протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам і учасницям заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування: пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади. Їх потрібно буде залишити в спеціально відведеному місці в аудиторії. 

В УЦОЯО рекомендують учасникам перед початком виконання завдань НМТ уважно послухати промову інструктора, і у разі потреби звертайтеся до нього для допомоги і роз’ясненнь щодо функцій сервісу для проходження НМТ, у разі технічних несправностей із комп’ютером або мишкою, некоректної роботи програми, виникнення будь-яких інших нестандартних ситуацій.

"У разі ж надзвичайної ситуації чи оголошення повітряної тривоги дотримуйтеся вказівок персоналу ТЕЦ. Під час тестування учасник/учасниця має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який він/вона проведе за межами аудиторії, йому/їй не буде додано до часу, відведеного для виконання завдань НМТ.  Після завершення виконання завдань кожного етапу слід підійти до старшого інструктора, здати чернетку й поставити підпис в Аудиторному протоколі", – йдеться в повідомленні.

Якщо ж учасник вважає, що щодо нього допущено порушення процедури проведення НМТ, що може вплинути на результат, – до виходу з ТЕЦ він має подати відповідальному за ТЕЦ апеляційну заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій).

"Учасник/учасниця, який/яка брав/брала участь в основній сесії НМТ, але не зміг/не змогла розпочати або завершити роботи, може подати заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій у день проведення НМТ через відповідального за ТЕЦ або протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування", – зауважили в Центрі.

Якщо ж з поважних причин учасникне зможе взяти участі в основній сесії НМТ, він матиме право подати протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування (з урахуванням дня проведення), у якому мав брати участь, до регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій. 

В УЦОЯО наголосили, що запізнення не є поважною причиною, тож там рекомендують заздалегідь подбати про те, щоб вчасно дістатися до ТЕЦ. 

"Учасники й учасниці НМТ, які через масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги або погіршення самопочуття не зможуть розпочати чи завершити тестування, матимуть право пройти НМТ під час додаткових сесій", – йдеться в повідомленні.

Так, для цього потрібно до завершення роботи в аудиторії повідомити працівників ТЕЦ про погане самопочуття або психоемоційний стан і перед виходом із ТЕЦ подати через відповідального за ТЕЦ заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.

Важливо, щоб інформацію про стан учасника зафіксували в документах ТЕЦ, бо без такого запису взяти отримати доступ до участі в НМТ під час додаткових сесій буде неможливо.

"Учасники й учасниці, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох днів подати до РЦОЯО, на території зони обслуговування якого мали проходити НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Рішення щодо допуску ухвалюватиме регламентна комісія при РЦОЯО з урахуванням безпекової ситуації напередодні тестування", – пояснили в УЦОЯО.

Як повідомлялося, у 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

Теги: #уцояо #нмт #правила

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 20.05.2026
Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

09:34 20.05.2026
Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

14:10 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

13:44 19.05.2026
УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

13:34 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

13:15 19.05.2026
Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

12:44 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

12:21 19.05.2026
Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

Для переходу від НМТ до певної форми ЗНО потрібно буде щонайменше рік – директорка УЦОЯО Вакуленко

11:40 19.05.2026
За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

11:14 19.05.2026
Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

ВАЖЛИВЕ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

ОСТАННЄ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА