В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, як відбувається допуск до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) національного мультипредметного тесту (НМТ), що дозволено мати із собою, яких правил потрібно дотримуватися під час тесту і як діяти під час повітряної тривоги.

У середу в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

В УЦОЯО розповіли, що початок тестування для учасників та учасниць, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для тих, хто братиме участь в НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Допуск до ТЕЦ розпочнуть за 30 хв і припинять за 5 хв до початку тестування, а для входу потрібно буде пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в застосунку "Дія".

В Центрі наголосили, що якщо учасник запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, – його не допустять до участі в НМТ.

"Учасникам та учасницям тестування варто мати при собі ручку та за бажанням пляшечку питної води і перекус. Паперові чернетки вам видадуть в аудиторії тестування. Якщо ви проходитимете НМТ в Україні, візьміть теплий одяг, що може знадобитися в разі тривалого перебування в укритті", – порадили в Центрі оцінювання.

Там наголосили, що протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам і учасницям заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування: пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади. Їх потрібно буде залишити в спеціально відведеному місці в аудиторії.

В УЦОЯО рекомендують учасникам перед початком виконання завдань НМТ уважно послухати промову інструктора, і у разі потреби звертайтеся до нього для допомоги і роз’ясненнь щодо функцій сервісу для проходження НМТ, у разі технічних несправностей із комп’ютером або мишкою, некоректної роботи програми, виникнення будь-яких інших нестандартних ситуацій.

"У разі ж надзвичайної ситуації чи оголошення повітряної тривоги дотримуйтеся вказівок персоналу ТЕЦ. Під час тестування учасник/учасниця має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який він/вона проведе за межами аудиторії, йому/їй не буде додано до часу, відведеного для виконання завдань НМТ. Після завершення виконання завдань кожного етапу слід підійти до старшого інструктора, здати чернетку й поставити підпис в Аудиторному протоколі", – йдеться в повідомленні.

Якщо ж учасник вважає, що щодо нього допущено порушення процедури проведення НМТ, що може вплинути на результат, – до виходу з ТЕЦ він має подати відповідальному за ТЕЦ апеляційну заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій).

"Учасник/учасниця, який/яка брав/брала участь в основній сесії НМТ, але не зміг/не змогла розпочати або завершити роботи, може подати заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій у день проведення НМТ через відповідального за ТЕЦ або протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування", – зауважили в Центрі.

Якщо ж з поважних причин учасникне зможе взяти участі в основній сесії НМТ, він матиме право подати протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування (з урахуванням дня проведення), у якому мав брати участь, до регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО) заяву щодо участі в НМТ під час додаткових сесій.

В УЦОЯО наголосили, що запізнення не є поважною причиною, тож там рекомендують заздалегідь подбати про те, щоб вчасно дістатися до ТЕЦ.

"Учасники й учасниці НМТ, які через масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги або погіршення самопочуття не зможуть розпочати чи завершити тестування, матимуть право пройти НМТ під час додаткових сесій", – йдеться в повідомленні.

Так, для цього потрібно до завершення роботи в аудиторії повідомити працівників ТЕЦ про погане самопочуття або психоемоційний стан і перед виходом із ТЕЦ подати через відповідального за ТЕЦ заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій.

Важливо, щоб інформацію про стан учасника зафіксували в документах ТЕЦ, бо без такого запису взяти отримати доступ до участі в НМТ під час додаткових сесій буде неможливо.

"Учасники й учасниці, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох днів подати до РЦОЯО, на території зони обслуговування якого мали проходити НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Рішення щодо допуску ухвалюватиме регламентна комісія при РЦОЯО з урахуванням безпекової ситуації напередодні тестування", – пояснили в УЦОЯО.

Як повідомлялося, у 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.