Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан у середу вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

"У моїх вступних зауваженнях я зосередився на трьох ключових питаннях: двосторонніх відносинах, правах національних меншин та приєднанні України до ЄС. Ми об’єднані нашою волею розв’язувати проблеми та долати виклики. По-перше, Україна прагне відкрити новий, взаємовигідний розділ у наших двосторонніх відносинах на основі довіри. Ми перебуваємо в русі, щоб досягти цього", – написав він у Х.

Сибіга наголосив , що Україна цінує чітке засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, включно з тими, що були по Закарпаттю.

"Наші народи заслуговують бути добрими сусідами та працювати разом заради спільного, мирного та європейського майбутнього", – йдеться у дописі.

По-друге, як зазначив Сибіга, Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їхньому забезпеченню відповідно до європейських стандартів.

"Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення", – зазначив глава МЗС.

Також він запропонував розглядати приєднання України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб забезпечити права угорської меншини.

"Я наголосил, що настав час закласти міцний фундамент, щоб відкрити перший кластер переговорів ЄС у травні, і ще п’ять у червні", – заявив Сибіга.

За його словами, вони з Орбан поділяють одну мету: скористатися цим імпульсом і досягти відчутних результатів.

"Я також з нетерпінням чекаю на особисту зустріч із колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції. Я сподіваюся, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють, що Україна та Угорщина готові подолати виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє", – зазначив міністр.

18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.