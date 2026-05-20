Інтерфакс-Україна
Події
10:37 20.05.2026

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

2 хв читати
Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан у середу вранці розпочали угорсько-українські консультації на рівні експертів разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

"У моїх вступних зауваженнях я зосередився на трьох ключових питаннях: двосторонніх відносинах, правах національних меншин та приєднанні України до ЄС. Ми об’єднані нашою волею розв’язувати проблеми та долати виклики. По-перше, Україна прагне відкрити новий, взаємовигідний розділ у наших двосторонніх відносинах на основі довіри. Ми перебуваємо в русі, щоб досягти цього", – написав він у Х.

Сибіга наголосив , що Україна цінує чітке засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, включно з тими, що були по Закарпаттю.

"Наші народи заслуговують бути добрими сусідами та працювати разом заради спільного, мирного та європейського майбутнього", – йдеться у дописі.

По-друге, як зазначив Сибіга, Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їхньому забезпеченню відповідно до європейських стандартів.

"Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення", – зазначив глава МЗС.

Також він запропонував розглядати приєднання України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб забезпечити права угорської меншини.

"Я наголосил, що настав час закласти міцний фундамент, щоб відкрити перший кластер переговорів ЄС у травні, і ще п’ять у червні", – заявив Сибіга.

За його словами, вони з Орбан поділяють одну мету: скористатися цим імпульсом і досягти відчутних результатів.

"Я також з нетерпінням чекаю на особисту зустріч із колегою завтра на міністерському рівні НАТО у Швеції. Я сподіваюся, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють, що Україна та Угорщина готові подолати виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє", – зазначив міністр.

18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

Теги: #орбан_аніта #онлайн #сибіга #консультації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 19.05.2026
Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

Глава МЗС України відвідає 20-21 травня Швецію, де пройде неформальна зустріч Ради Україна-НАТО

12:12 18.05.2026
Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

Україна та Угорщина проведуть консультації на рівні експертів щодо угорської меншини на Закарпатті – Сибіга після розмови з Орбан

20:01 17.05.2026
Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

Сибіга засудив атаку безпілотника на атомну електростанцію в ОАЕ

18:59 17.05.2026
Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

Сибіга: Казахстан є ключовим партнером України в Центральній Азії у логістиці, енергетиці та відбудові

21:44 15.05.2026
Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

Сибіга привітав Фуада Хусейна з повторним призначенням главою МЗС Іраку

14:42 15.05.2026
Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

Сибіга про зустріч із главою МЗС Грузії: продовжуємо розвивати прагматичний і конструктивний українсько-грузинський діалог

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

10:46 15.05.2026
Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

18:18 14.05.2026
Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

Сибіга 14-15 травня перебуватиме з візитом у Молдові

17:29 14.05.2026
Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

Україна ініціює засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

ОСТАННЄ

Результати основних сесій НМТ буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня – УЦОЯО

За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА