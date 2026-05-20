10:35 20.05.2026

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак літав до Москви через Білорусь у 2019-2020 роках, оскільки був відповідальний за контакти з Росією, і це не є сенсаційним, вважає радник Офісу президента Сергій Лещенко.

"У травні 2019 Єрмак був призначений помічником президента Зеленського, відповідальним за контакти з Росією. Його візаві був заступник глави адміністрації президента рф Козак. Одним з результатів цього процесу стало звільнення Олега Сенцова у вересні 2019. Зрозуміло, що в рамках контактів з росією Єрмак літав до москви. А найкоротше авіасполучення було через Мінськ. Це загальновідомі речі, які зараз явно не тягнуть на сенсацію", – написав він у телеграм-каналі.

Раніше журналіст проєкту Слідство.Інфо Максим Савчук зробив допис на своїй сторінці Facebook про те, що Єрмак у 2019-2020 роках щонайменше 11 разів відвідував Білорусь.

Також журналісти проєкту "Схеми" від Радіо Свобода повідомили, що Борис Єрмак – батько Андрія Єрмака, відвідував Росію 2019 року, коли його син став помічником новообраного президента України.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін у коментарі "Схеми" щодо цього зазначив, що "ці питання не стосуються кримінального провадження", тож він "не буде сприяти в цьому".

