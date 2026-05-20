Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

Через складні погодні умови у вигляді сильного дощу та грози станом на ранок 20 травня повністю або частково були знеструмлені понад 30 населених пунктів у трьох областях – Полтавській, Київській та Чернігівській.

"Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених негодою ліній електропередачі", – повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

Своєю чергою внаслідок дронових та артилерійських обстрілів на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", – зазначив системний оператор.

За інформацією НЕК, споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам і 20 травня, станом на 09:30, його рівень був на 1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.