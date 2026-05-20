На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

"Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка. Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА. Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

"З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля", – наголосили в СБУ.