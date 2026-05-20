Інтерфакс-Україна
Події
10:25 20.05.2026

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

2 хв читати
На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

"Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка. Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА. Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

"З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля", – наголосили в СБУ.

Теги: #уламки #чернігівська #герань #радіаційний_фон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:39 14.05.2026
На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

02:36 09.05.2026
Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

11:35 08.05.2026
МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

12:45 24.04.2026
У Києві знайшли уламки БпЛА ще на двох локаціях – мер

У Києві знайшли уламки БпЛА ще на двох локаціях – мер

08:55 24.04.2026
Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

Дві жінки постраждали через падіння уламків ворожих БпЛА на Миколаївщині – ДСНС

22:36 21.04.2026
Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

Ворог дронами атакував агропідприємство на Чернігівщині – ДСНС

06:46 18.04.2026
У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено 380 тис. абонентів – обленерго

01:55 13.04.2026
РФ знову б'є по енергетиці: на Чернігівщині знеструмлено понад 12 тис. абонентів

РФ знову б'є по енергетиці: на Чернігівщині знеструмлено понад 12 тис. абонентів

05:22 06.04.2026
Понад 10 тисяч абонентів знеструмлено через пошкодження ворогом енергооб'єкта – Чернігівобленерго

Понад 10 тисяч абонентів знеструмлено через пошкодження ворогом енергооб'єкта – Чернігівобленерго

12:20 03.04.2026
У Харкові впали уламки ворожого БпЛА, є постраждалі

У Харкові впали уламки ворожого БпЛА, є постраждалі

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Керівництво підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати роботу мережі т.зв. порноофісів

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

ОСТАННЄ

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

Генпрокурор: Керівництво підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати роботу мережі т.зв. порноофісів

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА