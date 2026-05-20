В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка розпочала роботу Комісія з проведення внутрішньої перевірки інформації щодо можливих порушень прав студентів і працівників, норм етичної поведінки, порядку використання окремих приміщень і майна університету, зокрема аудиторії №105.

"З урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України, звернень органів студентського самоврядування та за рішенням керівництва КНУ імені Тараса Шевченка розпочала роботу Комісія з внутрішньої перевірки інформації щодо можливих порушень прав студентів і працівників, норм етичної поведінки, порядку використання окремих приміщень і майна Університету, а також інших обставин, що потребують об’єктивного встановлення, документального підтвердження та належної оцінки", – йдеться в повідомленні вишу в мережі Facebook.

Зазначається, що робота Комісії буде спрямована на повне і всебічне з’ясування обставин, перевірку наявних матеріалів, встановлення послідовності подій, аналіз управлінських рішень, службового реагування або його відсутності у відповідний період, а також підготовку виважених висновків у межах визначених повноважень.

"Окрему увагу буде приділено документам, матеріалам, службовим повідомленням, зверненням та іншим відомостям, які можуть мати значення для встановлення обставин, а також ролі посадових осіб, працівників та інших осіб, які обіймали або обіймають відповідні посади, могли володіти інформацією, мати доступ до документів чи впливати на їх збереження", – додали в університеті.

Комісія окремо наголошує, що повне, своєчасне та достовірне надання інформації є необхідною умовою об’єктивного з’ясування обставин, а ненадання, приховування, зміна, знищення або спотворення документів, матеріалів чи відомостей, які можуть мати значення для перевірки, підлягатимуть окремій оцінці відповідно до законодавства

"Київський національний університет імені Тараса Шевченка зацікавлений у повному та неупередженому з’ясуванні всіх обставин, захисті прав учасників освітнього процесу, відновленні довіри університетської спільноти та забезпеченні належної інституційної реакції у разі підтвердження порушень", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 березня стало відомо, що Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова. Зазначалося, що це зроблено у відповідь на звернення, що надійшло від університету, з проханням відреагувати на ту інформацію, що наразі є в публічному просторі.

Раніше у березні в анонімному телеграм-каналі з’явилися інтимні фото та відео, які начебто пов’язують з ректором Бугровим та 105-ю аудиторією головного (червоного) корпусу КНУ.

1 квітня біля "червоного корпусу" університету проходила студентська акція протесту. Серед вимог: публічна відповідь на питання, що відбувалося у 105 авдиторії і хто зафіксований на відео і готовність до незалежної перевірки.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції повідомили, що до них не надходило звернень від тепер колишнього ректора Бугрова чи інших осіб щодо відео, поширеного в телеграм-каналах.