Інтерфакс-Україна
Події
10:04 20.05.2026

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

1 хв читати
Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина
Фото: Одеська ОВА

За оновленою інформацією, внаслідок нічної ворожої атаки на місто постраждала одна людина – чоловік 59 років, йому надається вся необхідна медична допомога, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у середу.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури", – написав він у телеграм.

Як повідомлялось, зазнали руйнувань об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. В Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудовану багатоповерхівку. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежу ліквідовано.

Відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

Теги: #одеса #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 20.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

14:10 18.05.2026
Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

13:22 18.05.2026
Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

10:25 18.05.2026
ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

01:44 18.05.2026
Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:45 13.05.2026
Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

ВАЖЛИВЕ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

ОСТАННЄ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА