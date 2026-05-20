Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

За оновленою інформацією, внаслідок нічної ворожої атаки на місто постраждала одна людина – чоловік 59 років, йому надається вся необхідна медична допомога, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у середу.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали об’єкти цивільної та критичної інфраструктури", – написав він у телеграм.

Як повідомлялось, зазнали руйнувань об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. В Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудовану багатоповерхівку. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежу ліквідовано.

Відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.