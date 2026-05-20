Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

Інформація про те, що голова Національної поліції України Іван Вигівський нібито подав рапорт про відставку, не відповідає дійсності, заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

"Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов’язки", – зазначала речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що Вигівський нібито написав заяву про відставку із займаної посади.