10:01 20.05.2026
Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції
Інформація про те, що голова Національної поліції України Іван Вигівський нібито подав рапорт про відставку, не відповідає дійсності, заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.
"Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов’язки", – зазначала речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.
Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що Вигівський нібито написав заяву про відставку із займаної посади.