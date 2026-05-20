Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

Рішення уряду, якими скасовується обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах, набрали чинності в середу, 20 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону,затверджених Постановою №57 , в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил. Зокрема, уряд постановою від 15 травня 2026 року №623 зняв обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ДПСУ вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 15 травня повідомила про ухвалене Кабміном рішення скасувати обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятку, незалежно від займаних посад.