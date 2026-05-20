Інтерфакс-Україна
Події
09:54 20.05.2026

Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

2 хв читати
Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

Рішення уряду, якими скасовується обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах, набрали чинності в середу, 20 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону,затверджених Постановою №57 , в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил. Зокрема, уряд постановою від 15 травня 2026 року №623 зняв обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ДПСУ вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Як повідомлялося, на початку травня уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць. Тоді зазначалося, що зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 15 травня повідомила про ухвалене Кабміном рішення скасувати обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятку, незалежно від займаних посад.

Теги: #дпсу #кордон #перетин #жінки #посадовці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 19.05.2026
Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

12:33 19.05.2026
Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

14:55 18.05.2026
ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

14:14 17.05.2026
Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

13:15 17.05.2026
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

16:52 15.05.2026
Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

14:32 15.05.2026
Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

20:09 13.05.2026
Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

16:07 12.05.2026
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

ВАЖЛИВЕ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

ОСТАННЄ

Розпочалися угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів, Сибіга і Орбан зустрінуться особисто в четвер

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Негода знеструмила понад 30 н.п. у трьох областях, через обстріли залишаються без світла споживачі в шести регіонах

На уламках російського дрона, яким у квітні атакували Чернігівщину, виявлено підвищений радіаційний фон – СБУ

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Голова Національної поліціії не подавав у відставку, заявляють в Нацполіції

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА