До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Правоохоронці прийшли з обшуками до трьох обласних управлінь Національної поліції, підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

Йдеться про головні управління Нацполіції в Івано-Франківсткій, Тернопільській та Житомирській робластях.

В Нацполіції також зазначили, що максимально сприяють проведенню слідчих дій.

За даними народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), затримано кількох високопосадовців під час отримання хабаря. "Усім оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди)", – написав він у Телеграмі у середу.