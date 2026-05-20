Інтерфакс-Україна
Події
09:36 20.05.2026

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

1 хв читати
До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Правоохоронці прийшли з обшуками до трьох обласних управлінь Національної поліції, підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції.

Йдеться про головні управління Нацполіції в Івано-Франківсткій, Тернопільській та Житомирській робластях.

В Нацполіції також зазначили, що максимально сприяють проведенню слідчих дій.

За даними народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), затримано кількох високопосадовців під час отримання хабаря. "Усім оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди)", – написав він у Телеграмі у середу.

Теги: #обшуки #нацполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 19.05.2026
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

16:04 15.05.2026
На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

На Хмельниччині скоєно озброєний напад на поліцію, один поліцейський загинув, винуватця розшукують

15:38 15.05.2026
Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

Викрито організацію, що збувала наркотики через мережу гральних закладів на Дніпропетровщині

15:31 15.05.2026
У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

14:32 15.05.2026
Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

14:23 15.05.2026
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

12:55 13.05.2026
Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

Поліція викрила посадовця в/ч, який вимагав 100 тис грн за безперешкодне постачання продуктів для ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ОСТАННЄ

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА