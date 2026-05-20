09:34 20.05.2026

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

В Україні стартують основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), які триватимуть до 25 червня.

Цьогоріч НМТ буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань, із хімії – 24, із математики й фізики – 22, а з іноземної мови (англійської,  іспанської, німецької, французької) – 32. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів

Передбачено, що кожен тест із навчального предмета міститиме набори завдань різних форм: з вибором однієї відповіді (усі предмети); з вибором трьох відповідей (історія України, географія, біологія); на встановлення відповідності ("логічні пари") (українська мова,  історія України,  українська література, біологія, математика, фізика,  хімія); на встановлення відповідності (іноземна мова); на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова); на встановлення послідовності (історія України); з короткою письмовою відповіддю (математика, географія,  фізика, хімія).

Кількість тестових балів, отриманих під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, буде переведено до шкали 100-200 балів.

Напередодні директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" наголосила, що вступнику чи вступниці, які справді потребують результату, не варто вдаватися до списувань, а також закликала учасників повідомляти про факти списування під час НМТ.

"Тестування є довгим – це чотири предмети за чотири години, і завдань досить багато. Розраховувати на те, що мобільний телефон або інший пристрій допоможе отримати одну додаткову відповідь, теоретично можна, але час, витрачений на пошук пристрою, фотографування, спілкування з AI-чатами, навряд чи це виправдовує. Та й із високою ймовірністю таку особу буде виявлено в процесі. А так би вона просто пропустила одне завдання, яке в загальному результаті, можливо, мало б дуже маленьку вагу", – пояснила вона.

Щоб запобігти списуванню, серед цих заходів контролю в тимчасових екземенаційних центрах буде: проведення поверхневої перевірки металошукачами, щоб не допускати в аудиторії учасників тестування із технічними засобами, як-от мобільні телефони; блокування доступу до зовнішньої мережі Інтернет шляхом активації на комп’ютерах учасників CEB-браузера; здійснення зовнішнього відеонагляду й відеоспостереження за перебігом процедури тестування в аудиторіях. 

В УЦОЯО повідомили, що 20 травня о 15:00 на їх YouTube-каналі очільники Центру проведуть інформаційний етер "НМТ-2026: стартуємо впевнено", в якому розкажуть про особливості НМТ 2026 року, зміст і структуру його предметних блоків.

"Також ви дізнаєтеся, про що варто подбати в день тестування, як працювати на платформі та як визначатимуть результати для вступу. Радимо доєднатися до етеру й тим, хто не мав змоги пройти НМТ в основну сесію або не зареєструвався в основний період 一 для них також буде важливе повідомлення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

