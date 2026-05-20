Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ атакували безпілотниками різних типів Харків і 21 населений пункт області, одна людина загинула, ще шестеро постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік; у м. Харків постраждала 16-річна дівчина", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.