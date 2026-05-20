08:55 20.05.2026

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях
Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 131 зі 154 БпЛА, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 20 травня (з 18:00 19 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – РФ, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

У повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

Сили безпілотних систем уразили за добу 2319 ворожих цілей

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 1875 ворожих цілей

