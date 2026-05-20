ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 131 зі 154 БпЛА, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 20 травня (з 18:00 19 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – РФ, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

У повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА, додали в командуванні.