08:39 20.05.2026

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Російські війська здійснили масовану атаку на Конотоп Сумської області, постраждали вісім людей, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, під ударами ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі.

"Рятувальники працювали на п'яти різних локаціях. Також були залучені рятувальники з обласного центру та кінологічні розрахунки ДСНС", – розповіли в МВС.

Також у багатоквартирному житловому будинку внаслідок удару було зруйновано перекриття з 2-го по 4-й поверх. Вдалося врятувати трьох людей.

Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупиняли, проте всі осередки займання ліквідували, додали у відомстві.

 

