Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали дев'ять людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Паришеве, Дніпровське, Гаврилівка, Дудчани, Зеленівка, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Миколаївка, Микільське, Миролюбівка, Надіївка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Українка, Федорівка, Червоне та місто Херсон.

Також російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, заклад культури та приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей.