Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, три танка, 60 артсистем, дві бронемашин, 1873 БПЛА, а також 272 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб, танків – 11 943 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од, артилерійських систем – 42 400 (+60) од, РСЗВ – 1 795 (+3) од, засоби ППО – 1 388 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од, крилаті ракети – 4 632 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од, спеціальна техніка – 4 206 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.