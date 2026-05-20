Інтерфакс-Україна
Події
08:20 20.05.2026

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, три танка, 60 артсистем, дві бронемашин, 1873 БПЛА, а також 272 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб, танків – 11 943 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 586 (+2) од, артилерійських систем – 42 400 (+60) од, РСЗВ – 1 795 (+3) од, засоби ППО – 1 388 (+2) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873) од, крилаті ракети – 4 632 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 868 (+268) од, спеціальна техніка – 4 206 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 19.05.2026
Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

Генштаб повідомив про ураження понтонно-мостових переправ у Донецькій області та інших об'єктів противника

08:14 19.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

07:18 19.05.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

13:46 18.05.2026
Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

08:05 18.05.2026
Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА