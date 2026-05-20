Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

Російські війська обстрілювали Дніпропетровську область, дві жертви та шестеро поранених, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранень. Ворог атакував два райони області ракетою, безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений продуктовий склад, приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей. Поранені шестеро. 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Ганжа додав, що цілили росіяни і по Петриківській громаді Дніпровського району. Понівечене підприємство.

Також на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі і автівки.