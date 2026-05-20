Інтерфакс-Україна
Події
07:45 20.05.2026

Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

1 хв читати
Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

Російські війська атакували безпілотниками Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, в Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована.

Інформація про постраждалих не надходила.

На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.

 

Теги: #руйнування #одеса #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 19.05.2026
В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

В Естонії було збито, ймовірно, український дрон

13:54 19.05.2026
МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

МЗС України спростувало заяви Москви щодо підготовки атак з території Латвії

12:59 19.05.2026
Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

Президент Латвії заперечив звинувачення РФ у використанні території країни для запуску українських БпЛА

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

01:44 18.05.2026
Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

Російські дрони вдарили по Одесі: пошкоджені житлові будинки

03:11 17.05.2026
У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

13:56 13.05.2026
В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

В Одесі вже двоє постраждалих через атаку ворога – ОВА

13:45 13.05.2026
Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

Одна людина постраждала в Одесі через ворожу дронову атаку – МВА

ВАЖЛИВЕ

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ОСТАННЄ

До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Основні сесії НМТ стартують в Україні в середу

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 272 од. спецтехніки – Генштаб

Ворог обстрілював Дніпропетровщину, дві жертви та шестеро поранених

20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА