Ворог атакував Одесу БпЛА, є пошкодження

Російські війська атакували безпілотниками Одесу, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

За словами Кіпера, в Одесі безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено склад з посудом та недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована.

Інформація про постраждалих не надходила.

На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.