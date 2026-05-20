20 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 травня в Україні відзначають День банківських працівників, День перекладача жестової мови.

Також сьогодні Всесвітній день бджіл, Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря, Міжнародний день червоних кросівок, День клінічних випробувань.

Віряни вшановують святого мученика Фалалея.

Всесвітній день бджіл

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/72/211.

Всесвітній день бджіл - міжнародне свято, що відзначається 20 травня - у день народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янши (1734-1773).

Проведення Всесвітнього дня бджіл слугує приверненню уваги до величезної ролі, яку відіграють медоносні бджоли під час запилення рослин та отримання меду й інших продуктів бджільництва (маточне молочко, бджолиний віск, прополіс тощо).

Пропозицію відзначати День бджіл, висунуту Словенією, було одноголосно схвалено Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 2017 року "з метою нагадування про важливість запилювачів, загрози їхньому існуванню та їхній внесок у стабільний розвиток".

Всесвітньому дню бджіл присвячена випущена в Словенії до його першого святкування у 2018 році пам'ятна монета номіналом 2 євро.

Всесвітній день метрології

Всесвітній День метрології засновано Міжнародним Комітетом мір і ваг у жовтні 1999 року на 88-му засіданні Комітету.

Всесвітній день метрології — міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні. Початкова мета Метричної Конвенції — забезпечення єдності вимірювань в усьому світі — як і раніше важлива сьогодні.

День банківських працівників

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.03.2004 р. № 316/2004.

День банківських працівників має за мету наголошення на важливості банківської справи у розвитку державної економіки та подяку співробітникам банку за відповідальну і цінну працю, котра допомогла Україні створити власну валюту.

Всесвітній день травматолога

Цього дня своє професійне свято святкують лікарі, які спеціалізуються на травматології та ортопедії.

Травматологія — прародителька всіх хірургічних спеціальностей, отримала свій розвиток в результаті неминучості травм та поранень у всі часи і народи. Сучасна травматологічна наука стрімко розвивається. В арсеналі лікарів-травматологів сьогодні є засоби, які дозволяють врятувати хворого та швидко повернути його до звичного життя.

Ключиця є кісткою, котра найбільш часто ламається. Велика гомілкова кістка одна з найміцніших, вона здатна витримувати навантаження до 1,5 тонн, тобто міцніше бетону. Найдовша кістка — стегнова. Її довжина, як правило, складає 27,5% від загального росту людини, а найменшою (3-4 мм) є кістка стремено, одна зі слухових кісточок середнього вуха, разом із молоточком і коваделком.

День перекладача жестової мови

Щорічно 20 травня Україна відзначає професійне свято – День перекладача жестової мови. Подію започаткувало Українське товариство глухих у 2009 році.

Сурдоперекладач навчає людей, що позбавлені слуху, жестовим мовам та передає їм потрібну інформацію (наприклад, новини по телебаченню супроводжуються сурдоперекладом).

Європейський день моря

Європейський день моря має за мету привернення уваги європейців до загроз, які перешкоджають нормальному екологічному стану морського середовища (зокрема, забруднення вод, глобальне потепління, несанкціонований вилов риб); залучення суспільства до сприяння зменшенню кількості забруднень та допомоги у подоланні екологічної катастрофи.

Міжнародний день червоних кросівок

Щороку 20 травня в Міжнародний день червоних кросівок відзначають рух, присвячений порятунку життів людей з харчовою алергією.

День клінічних випробувань

День клінічних випробувань — це щорічна подія про важливий внесок клінічних випробувань у розвиток медичних досліджень, покращення результатів лікування та пошук нових методів лікування різних захворювань. Відзначається щороку 20 травня.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Джона Стюарта Мілла (Мілля, Міла) (1806–1873), британського філософа, економіста, громадського діяча, одного із засновників соціального реформізму;

100 років від дня народження Володимира Роменця (1926-1998), психолога, історика психології;

100 років від дня народження Калерії Павлівни Ганіної (1926–2001), української патологині, генетикині, засновниці наукової школи онкогенетики, фундаторки наукового напряму – цитогенетичної діагностики в онкоморфології;

100 років від дня народження Мар’яна Мартиновича Маловського (1926–1993), українського графіка;

80 років від дня народження Миколи Пилиповича Лубка (1946–2008), українського журналіста, краєзнавця;

60 років від дня народження Миколи Анатолійовича Підгорбунського (1966), українського мистецтвознавця, культуролога, педагога.

Ще цього дня:

1905 - У Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз;

1961 - Засновано Шевченківську премію;

1961 - За створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі;

2005 - Відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який здобув "Золоту пальмову гілку".

2009 - У фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.

2022 - Росія окупувала Маріуполь.

Церковне свято

20 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Александра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства єлеосвячення і освячення води.

Іменини:

Олександр, Олексій.

З прикмет цього дня:

20 травня називали купальницею. Цього дня заведено купатися і приймати будь-які водні процедури. Вода сьогодні вважалася цілющою. Особливо це стосується води з природних джерел – річок, ставків, озер, струмків, морів і океанів.

Тому, хто народився 20 травня, призначено прекрасне життя. Ці люди виростають добрими і сильними людьми.

Падає дощ – вересень буде сонячним і теплим. Вночі видно червоний місяць – буде дощ. Ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу. Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

