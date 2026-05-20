Інтерфакс-Україна
Події
06:37 20.05.2026

Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

Російські війська на ранок середи атакували Запорізьку область, внаслідок чого зруйновано будинок та постраждали чотири людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Під ранок ворог атакував Вільнянськ Запорізького району. Поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей – 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка", – написав він у Телеграм.

Він додав, що пораненим надається необхідна допомога.

Також, за його словами, удар прийшовся по приватному будинку. Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/40247

Теги: #поранені #запорізька #атака

01:46 20.05.2026
Ворог вдарив БпЛА по Харкову, постраждала підліток

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

01:33 20.05.2026
Ворог атакував Дніпро, двоє постраждалих

09:25 19.05.2026
Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

08:50 19.05.2026
Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:29 19.05.2026
За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

08:24 18.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 42 населених пунктів Запорізької області

22:12 17.05.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запорізької області

08:35 17.05.2026
За добу на Запоріжжі внаслідок атак РФ поранені семеро людей, удари зафіксовано по 49 населених пунктах

01:30 17.05.2026
ОВА: поранено 25-річну жінку внаслідок атаки по АЗС у Запорізькому районі

