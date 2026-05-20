Росіяни атакували Запорізьку область: зруйновано будинок, четверо поранених

Російські війська на ранок середи атакували Запорізьку область, внаслідок чого зруйновано будинок та постраждали чотири людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Під ранок ворог атакував Вільнянськ Запорізького району. Поранені четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей – 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка", – написав він у Телеграм.

Він додав, що пораненим надається необхідна допомога.

Також, за його словами, удар прийшовся по приватному будинку. Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

