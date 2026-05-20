Інтерфакс-Україна
Події
06:33 20.05.2026

Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

2 хв читати

Речник Пентагона Шон Парнелл заявив, що міністерство війни США скоротило загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох.

"Таким чином, чисельність цих груп у Європі повертається до рівня 2021 року. Рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на перегляді військової присутності США в Європі. Через це тимчасово затримується розгортання американських сил у Польщі – зразковому союзнику США", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, міністерство визначить остаточне розміщення цих та інших американських сил у Європі на основі подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників робити власний внесок у оборону Європи.

"Цей аналіз покликаний просувати політику "Америка понад усе" президента Дональда Трампа в Європі та інших регіонах, зокрема шляхом стимулювання й надання можливостей союзникам по НАТО брати на себе основну відповідальність за оборону Європи", – пише він.

Речник також повідомив, що міністр оборони США Піт Хегсет провів розмову із заступником прем'єр-міністра Польщі Владиславом Косиняк-Камишем.

"Міністерство залишатиметься в тісному контакті з польськими партнерами під час проведення цього аналізу, зокрема щоб гарантувати збереження сильної військової присутності США в Польщі. Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Іншим союзникам по НАТО варто наслідувати цей приклад", – зазначив Парнелл, додавши, що міністерство надасть більше інформації у відповідний час і у відповідному форматі.

Джерело: https://x.com/SeanParnellASW/status/2056861501172969833

Теги: #пентагон #війська #сша #європа

05:26 20.05.2026
Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

14:14 19.05.2026
США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

10:34 19.05.2026
Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

02:59 19.05.2026
Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

10:34 18.05.2026
Європа повинна мати власні антибалістичні системи та бути самодостатньою проти загроз – Зеленський

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

19:23 12.05.2026
Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

00:07 12.05.2026
Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

