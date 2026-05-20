Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

Речник Пентагона Шон Парнелл заявив, що міністерство війни США скоротило загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох.

"Таким чином, чисельність цих груп у Європі повертається до рівня 2021 року. Рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на перегляді військової присутності США в Європі. Через це тимчасово затримується розгортання американських сил у Польщі – зразковому союзнику США", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, міністерство визначить остаточне розміщення цих та інших американських сил у Європі на основі подальшого аналізу стратегічних і оперативних потреб США, а також здатності союзників робити власний внесок у оборону Європи.

"Цей аналіз покликаний просувати політику "Америка понад усе" президента Дональда Трампа в Європі та інших регіонах, зокрема шляхом стимулювання й надання можливостей союзникам по НАТО брати на себе основну відповідальність за оборону Європи", – пише він.

Речник також повідомив, що міністр оборони США Піт Хегсет провів розмову із заступником прем'єр-міністра Польщі Владиславом Косиняк-Камишем.

"Міністерство залишатиметься в тісному контакті з польськими партнерами під час проведення цього аналізу, зокрема щоб гарантувати збереження сильної військової присутності США в Польщі. Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищати себе. Іншим союзникам по НАТО варто наслідувати цей приклад", – зазначив Парнелл, додавши, що міністерство надасть більше інформації у відповідний час і у відповідному форматі.

Джерело: https://x.com/SeanParnellASW/status/2056861501172969833