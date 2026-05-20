Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що передача Росії збагаченого урану Ірану в рамках переговорів про припинення війни наразі не входить до планів США, передає CNN.

Венс зазначив, що такий крок наразі не входить до планів США, і він ніколи не був їхнім планом.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися", – сказав Венс журналістам під час брифінгу в Білому домі у вівторок.

Венс припустив, що така домовленість, ймовірно, зустріне опір як з боку Вашингтона, так і з боку Тегерана.

"Отже, це наразі не входить у плани уряду США. Іранці не порушували це питання. Я вважаю, що іранці не будуть особливо раді цьому, і я знаю, що президент теж не особливо радіє цьому", – додав він.

Віцепрезидент США зазначив, що не буде брати на себе попередніх зобов'язань у переговорах "щодо будь-якої конкретної теми".

