05:26 20.05.2026

Венс: передача Росії іранського збагаченого урану не входить до планів США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що передача Росії збагаченого урану Ірану в рамках переговорів про припинення війни наразі не входить до планів США, передає CNN.

Венс зазначив, що такий крок наразі не входить до планів США, і він ніколи не був їхнім планом.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися", – сказав Венс журналістам під час брифінгу в Білому домі у вівторок.

Венс припустив, що така домовленість, ймовірно, зустріне опір як з боку Вашингтона, так і з боку Тегерана.

"Отже, це наразі не входить у плани уряду США. Іранці не порушували це питання. Я вважаю, що іранці не будуть особливо раді цьому, і я знаю, що президент теж не особливо радіє цьому", – додав він.

Віцепрезидент США зазначив, що не буде брати на себе попередніх зобов'язань у переговорах "щодо будь-якої конкретної теми".

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/19/politics/live-news/todd-blanche-testimony-trump-administration?post-id=cmpcxutth00003b66fl7ywnvu

06:33 20.05.2026
Пентагон скоротив кількість бойових бригад США в Європі з чотирьох до трьох – речник

23:21 19.05.2026
Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

19:52 19.05.2026
РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

19:06 19.05.2026
IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

14:14 19.05.2026
США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

02:59 19.05.2026
Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

10:01 07.05.2026
США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

