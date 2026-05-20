03:46 20.05.2026

В Україні розпочався процес перепоховання Андрія Мельника – президент

В Україні розпочався підготовчий процес до перепоховання лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що триває підготовка рішень щодо перепоховання в Україні полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

"Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає!", – наголосив глава держави.

Джерело: https://president.gov.ua/news/v-ukrayini-rozpochavsya-proces-perepohovannya-andriya-melnik-104489

Теги: #лідер #зеленський #оун

