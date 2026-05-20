Інтерфакс-Україна
03:44 20.05.2026

На фронті відбулось 189 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 189 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5662 дрони-камікадзе та здійснив 2241 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби відбулося два боєзіткнення. Противник здійснив 81 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції на українських ших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На куп'янському напрямку українські захисники зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Кучерівка.

На лиманському напрямку українські військові відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Озерне та Діброва.

На слов'янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка та Крива Лука.

Сили оборони успішно відбили 11 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

На покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. Два боєзіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупанти та 12 поранено; знищено шість одиниць спеціальної техніки ворога, два пункти управління безпілотними літальними апаратами; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 197 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград та Березове.

На гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На придніпровському напрямку українські оборонці зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0YEamLubhTNC43863ooDYsoa25kem2iKRFFRNsNVS8qX1HK54p97BHVjZscNxGaX2l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

