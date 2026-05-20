01:10 20.05.2026

Британія безстроково дозволила імпорт дизельного палива та гасу, вироблених із російської нафти в третіх країнах

Велика Британія видала ліцензію, яка звільняє від санкцій щодо Росії та передбачає дозвіл на імпорт дизельного палива та авіаційного керосину, вироблених із російської нафти в третіх країнах, повідомило уряд країни у вівторок.

Ліцензія набирає чинності 20 травня 2026 року, має безстроковий характер і підлягає періодичному перегляду міністром внутрішніх справ: він має право в будь-який час змінювати, відкликати або призупиняти її дію.

Міністр внутрішніх справ буде прагнути повідомити про будь-яке рішення щодо відкликання цієї ліцензії за 4 місяці, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, після того, як з кінця 2022 року ЄС і Велика Британія заборонили спочатку імпорт російської нафти, а потім і нафтопродуктів, Росія перенаправила основні потоки нафти в інші країни, переважно Китай, Індію та Туреччину, які, у свою чергу, збільшили постачання нафтопродуктів до європейських країн.

Велика Британія в жовтні 2025 року заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених третіми країнами з російської нафти.

Відповідно до 18-го пакету санкцій, ЄС з 21 січня 2026 року також заборонив імпорт російських нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з нафти РФ. Імпортери повинні надати доказ походження нафти, використаної для виробництва нафтопродуктів, крім випадків, якщо нафтопродукти імпортуються з країни-партнера: Канади, Норвегії, Великої Британії, США та Швейцарії.

Джерело: https://www.gov.uk/government/publications/general-trade-licence-for-sanctioned-processed-oil-products

