Інтерфакс-Україна
Події
01:08 20.05.2026

Зеленський: антибалістична оборона – пріоритет номер один, Україна пропонує аеропортове перемир'я та чекає конкретних проєктів від конференції в Гданську

Президент України Володимир Зеленський вважає антибалістичну оборону пріоритетом номер один, а також запропонував запровадити аеропортове перемир'я та закликав не послаблювати санкційний тиск на Росію.

"Я вважаю, що це великий прогрес – те, що ми почали розвивати нашу власну українську ППО. Але без допомоги інших партнерів важко досягти необхідної швидкості. Я вважаю, що антибалістика – це пріоритет номер один. Тож цього року ми спробуємо зосередитися на цьому, і сподіваюся, ми досягнемо успіху в нашій роботі з іншими європейськими партнерами над нашою спільною антибалістичною системою", – зазначив президент на онлайн-засіданні Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України.

Глава держави наголосив, що це разом із посиленням санкцій наближатиме Росію до закінчення війни. Саме тому важливо не послаблювати тиск на державу-агресора, а лише збільшувати його.

Ще одним важливим пріоритетом, за словами Володимира Зеленського, є відбудова України. Тому держава розраховує, що результатом міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Гданську, стануть конкретні проєкти, передусім спрямовані на зміцнення української енергетичної системи перед початком зими.

Також президент наголосив, що потрібно працювати над рішенням, яке дасть змогу запровадити аеропортовий ceasefire.

Окремо Зеленський подякував Євросоюзу за програму обсягом 90 мільярдів євро, яка має серйозно підтримати українську економіку. Важливо продовжити цей результат новими політичними кроками для наближення членства України в ЄС.

"Наш фокус зараз – на відкритті кластерів. Це також сигнал для економіки й бізнесу, що ми рухаємося вперед. З нашого боку зроблено все необхідне для відкриття шести кластерів", – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський подякував представникам бізнесу за підтримку України, поінформував про українські відповіді на постійні російські атаки та закликав партнерів посилювати антибалістичні можливості й протиповітряну оборону України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19139

НСЗУ вивчатиме причини низького завантаження КТ-обладнання в Київському міському онкоцентрі

