Інтерфакс-Україна
Події
00:36 20.05.2026

Буданов: Україна не може чекати 10 років на вступ до ЄС, партнери мають визнати її "ексклюзивність"

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов закликав до прискореного вступу України до Євросоюзу, наголосивши, що жодна країна раніше не проходила цей шлях в умовах повномасштабної війни, а розвиток української економіки стане вигідною інвестицією для Євросоюзу.

"Стосовно всього шо було сказано про шлях до Євросоюзу: ми маємо туди вступити і ви всі маєте нам допомогти. Україна не може чекати на цю подію 10 років", – сказав Буданов під час засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України.

Він зазначив, що Україна буде прислухатись до порад партнерів.

"Але також ви не повинні забувати ті реалії, в яких ми знаходимось зараз. Жодна з країн не стикалась з таким на шляху до Євросоюзу. І, вибачте, але треба приймати ексклюзивність України в даному випадку. І знову ж таки, розвиваючи економіку України, ви зрештою зробите гарну інвестицію для себе", – наголосив керівник Офісу президента.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19139

Теги: #очікування #євросоюз #буданов

11:02 15.05.2026
Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

10:14 15.05.2026
Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

12:41 12.05.2026
Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

00:07 12.05.2026
Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

19:06 11.05.2026
Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

11:17 23.03.2026
ЄС обмежив доступ Угорщини до конфіденційної інформації - медіа

21:51 19.03.2026
Візит місії МВФ має відповісти на питання про перешкоди у виконанні домовленостей за програмою EFF – голова НБУ

20:11 03.03.2026
Навесні обстріли не припиняться, росіяни так само готуються бити по критичній інфраструктурі – Зеленський

22:14 01.03.2026
Євросоюз вживає всіх необхідних заходів з безпеки для громадян ЄС на Близькому Сході - заява

