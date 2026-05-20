Буданов: Україна не може чекати 10 років на вступ до ЄС, партнери мають визнати її "ексклюзивність"

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов закликав до прискореного вступу України до Євросоюзу, наголосивши, що жодна країна раніше не проходила цей шлях в умовах повномасштабної війни, а розвиток української економіки стане вигідною інвестицією для Євросоюзу.

"Стосовно всього шо було сказано про шлях до Євросоюзу: ми маємо туди вступити і ви всі маєте нам допомогти. Україна не може чекати на цю подію 10 років", – сказав Буданов під час засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України.

Він зазначив, що Україна буде прислухатись до порад партнерів.

"Але також ви не повинні забувати ті реалії, в яких ми знаходимось зараз. Жодна з країн не стикалась з таким на шляху до Євросоюзу. І, вибачте, але треба приймати ексклюзивність України в даному випадку. І знову ж таки, розвиваючи економіку України, ви зрештою зробите гарну інвестицію для себе", – наголосив керівник Офісу президента.

