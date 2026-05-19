Інтерфакс-Україна
Події
23:21 19.05.2026

Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

1 хв читати

Російські війська знову завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі НАК "Нафтогаз" в Чернігівські області, повідомила пресслужба НАК.

"Прицільні обстріли по активах групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання. Персонал виробничих об'єктів не постраждав. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи", – зазначив голова правління Сергій Корецький.

Як повідомляється, ввечері російські війська завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі групи "Нафтогаз" на Чернігівщині.

У компанії додали, що до цього атаки дронами тривали упродовж усього дня. Під ударами опинилися одразу кілька виробничих об'єктів.

Теги: #атаки #рф #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 19.05.2026
РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

19:06 19.05.2026
IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

14:14 19.05.2026
США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

10:27 19.05.2026
РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

00:55 19.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

11:24 18.05.2026
РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

РФ атакували об'єкти "Нафтогазу" на Дніпропетровщині: АЗК "Укрнафти" повністю знищена – компанія

ВАЖЛИВЕ

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

ОСТАННЄ

У полку "Скеля" провели розслідування щодо публікації про смерті п'ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини

Зеленський: Україна готує комплексну економічну стратегію та результати для конференції з відновлення в Гданську

Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів – ЗМІ

У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

НСЗУ вивчатиме причини низького завантаження КТ-обладнання в Київському міському онкоцентрі

Чмут: Фонд "Повернися живим" не підтримуватиме нові механізовані бригади ЗСУ через брак ресурсів

Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

Україна на Радбезі ООН закликала до нового санкційного режиму щодо російського ядерного арсеналу

Зеленський обговорив з Маркаровою напрями роботи з партнерами в інвестиційній та економічній сферах, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА