Росія четверту добу поспіль б'є по інфраструктурі "Нафтогазу" на Чернігівщині – компанія

Російські війська знову завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі НАК "Нафтогаз" в Чернігівські області, повідомила пресслужба НАК.

"Прицільні обстріли по активах групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання. Персонал виробничих об'єктів не постраждав. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи", – зазначив голова правління Сергій Корецький.

Як повідомляється, ввечері російські війська завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі групи "Нафтогаз" на Чернігівщині.

У компанії додали, що до цього атаки дронами тривали упродовж усього дня. Під ударами опинилися одразу кілька виробничих об'єктів.