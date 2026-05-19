23:15 19.05.2026

У полку "Скеля" провели розслідування щодо публікації про смерті п'ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини

Командування "Скелі" відреагувало на матеріал медіа про смерті п'ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщин, у полку провели додаткові перевірки. Заява оприлюднення на Facebook-сторінці "Скелі".

За їхньою інформацією, частина цих смертей пов'язана з хронічними хворобами серця та легенів, а також "схованими патологіями", які не виявили при проходженні військово-лікарської комісії. Зокрема, йдеться про військовослужбовців Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Василя Войчука.

"Василь Цюрко помер через гостру серцево-судинну недостатність, атеросклеротичну хворобу серця. Зазначена причина смерті: гостра серцево-судинна недостатність, атеросклеротична хвороба серця", – пишуть на сторінці "Скелі".

У полку підтвердили, що за фактом смерті Василя Цюрка відкрите провадження за ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України. Звідки взялися переломи ребер, синці, садна та забійні рани на тілі військовослужбовця, у "Скелі" не написали.

"Віталій Карат під час проходження служби намагався скоїти СЗЧ. Під час його пошуку був виявлений високо на сосні. Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього виявили перелом двох ребер та пневмонію, через що госпіталізували до лікарні у Павлограді. Що з ним сталось надалі у медичному закладі, уточнюється у взаємодії з відповідною установою. Причина смерті: недокрів'я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом", – мовиться у заяві.

У полку зазначають, що командування зацікавлене у "повному, об'єктивному та неупередженому з'ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців". "Скеля" вже взаємодіє з правоохоронними органами та іншими уповноваженими структурами.

"Щодо інформації про можливе неналежне поводження з військовослужбовцями, зокрема можливе побиття або порушення умов утримання, то кожен такий випадок підлягає в полку обов'язковій перевірці. Принципова позиція командування: у разі підтвердження таких випадків винні особи мають притягатися до відповідальності згідно з чинним законодавством", – йдеться у дописі.

Командування "Скелі" готове сприяти об'єктивному висвітленню ситуації щодо смертей у полку, зазначили у підрозділі.

"Розуміємо, що подібні випадки викликають значний суспільний резонанс і тривогу серед родин військовослужбовців. Командування 425 окремого штурмового полку "Скеля" забезпечить повне сприяння перевіркам та інформуватиме суспільство про їхні результати", – пишуть у "Скелі".

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122220864740540104&id=61566203138156&mibextid=wwXIfr&rdid=7lZZxzVdOh8Ez9XK#

02:59 19.05.2026
Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

12:43 14.05.2026
Рада осучаснила військовий прощальний ритуал

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

17:31 12.05.2026
Виставку робіт військових, переселенців і дітей війни відкрили біля Арки Свободи у Києві

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

22:08 09.05.2026
Генсек ООН привітав оголошення про припинення вогню та обмін полоненими між Україною і РФ

15:11 09.05.2026
На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

23:59 08.05.2026
Сибіга підтримав рішення Зеленського щодо обміну 1000 на 1000

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

21:49 06.05.2026
Зеленський доручив розробити законодавчу базу для легальних військових компаній в Україні – Клименко

