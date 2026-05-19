Інтерфакс-Україна
Події
22:49 19.05.2026

Зеленський: Україна готує комплексну економічну стратегію та результати для конференції з відновлення в Гданську

1 хв читати

Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України на зустрічі за участю президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Юлії Свириденко обговорила підготовку комплексної економічної стратегії та конференції з відновлення України в Гданську, запланованої на червень.

"Вдячний, що Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України працює, і працює активно", – написав він у Телеграм.

За його словами, буде підготовлена комплексна економічна стратегія. Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб українці залишались в Україні та створювали робочі місця.

Також обговорили підготовку до конференції в Гданську з питань відновлення України. Конференція запланована вже на червень, і потрібно, щоб у нас були сильні результати в інтересах стійкості України та швидкого відновлення.

"Дякую всім, хто з нашою державою. Вдячний членам групи, які взяли участь у зустрічі: Аджаю Банзі, Марті Кос, Ріші Сунаку, Вольфгангу Ішингеру, керівникам і представникам Міжнародної фінансової корпорації, Bank of America, компаній BlackRock, Citibank, EIB, Fortescue, General Atlantic, McKinsey & Company, Siemens Energy, Deutsche Bank, Vestas Wind Systems, Citigroup, Investor AB, Lazard, ArcelorMittal, State Street Corporation та іншим", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19139

Теги: #економічна #підготовка #стратегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 13.05.2026
Драфт Державної стратегії регіонального розвитку на 2028-34 рр буде представлено цьогоріч

Драфт Державної стратегії регіонального розвитку на 2028-34 рр буде представлено цьогоріч

05:04 13.05.2026
На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

21:27 07.05.2026
Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

11:55 07.05.2026
Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

18:11 06.05.2026
Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

12:11 06.05.2026
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

09:26 30.04.2026
Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

Система рішень підготовки столиці до опалювального сезону оцінюється в 30 млрд грн – Кулеба

22:26 27.04.2026
Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

ВАЖЛИВЕ

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

РФ на Радбезі ООН пригрозила Латвії відповіддю через "дозвіл Україні запускати дрони", США розкритикували погрози

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

ООН: В Україні за час повномасштабного вторгнення РФ загинуло 15850 цивільних, серед них – 791 дитина

ОСТАННЄ

Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів – ЗМІ

У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

НСЗУ вивчатиме причини низького завантаження КТ-обладнання в Київському міському онкоцентрі

Чмут: Фонд "Повернися живим" не підтримуватиме нові механізовані бригади ЗСУ через брак ресурсів

Ворог дроном атакував автівку на Сумщині, загинула людина

Україна на Радбезі ООН закликала до нового санкційного режиму щодо російського ядерного арсеналу

Зеленський обговорив з Маркаровою напрями роботи з партнерами в інвестиційній та економічній сферах, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій

У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

Сирський: У нас є всі умови для створення трьох змін військових для ротацій

Росія активно прораховує плани наступу з Білорусі – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА