Зеленський: Україна готує комплексну економічну стратегію та результати для конференції з відновлення в Гданську

Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України на зустрічі за участю президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Юлії Свириденко обговорила підготовку комплексної економічної стратегії та конференції з відновлення України в Гданську, запланованої на червень.

"Вдячний, що Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України працює, і працює активно", – написав він у Телеграм.

За його словами, буде підготовлена комплексна економічна стратегія. Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб українці залишались в Україні та створювали робочі місця.

Також обговорили підготовку до конференції в Гданську з питань відновлення України. Конференція запланована вже на червень, і потрібно, щоб у нас були сильні результати в інтересах стійкості України та швидкого відновлення.

"Дякую всім, хто з нашою державою. Вдячний членам групи, які взяли участь у зустрічі: Аджаю Банзі, Марті Кос, Ріші Сунаку, Вольфгангу Ішингеру, керівникам і представникам Міжнародної фінансової корпорації, Bank of America, компаній BlackRock, Citibank, EIB, Fortescue, General Atlantic, McKinsey & Company, Siemens Energy, Deutsche Bank, Vestas Wind Systems, Citigroup, Investor AB, Lazard, ArcelorMittal, State Street Corporation та іншим", – зазначив він.

