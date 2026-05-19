Інтерфакс-Україна
Події
22:40 19.05.2026

Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів – ЗМІ

Після атаки безпілотника в районі Московського нафтопереробного заводу, підприємство тимчасово зупинило переробку нафти з міркувань безпеки, повідомляє агентство Reuters.

Московський нафтопереробний завод припинив переробку нафти після атаки українського безпілотника, що сталася 17 травня.

За словами джерела, удар не призвів до критичних пошкоджень технологічного обладнання, проте роботу підприємства вирішили тимчасово зупинити для зниження можливих ризиків.

У виданні, що відновлення повноцінної роботи заводу може зайняти кілька днів.

Місцева влада раніше повідомляла про падіння безпілотника біля території об'єкта. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок атаки постраждали 12 осіб.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждали дванадцять осіб, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. Основна технологія нафтопереробного заводу залишається неушкодженою", – заявив Собянін.

Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході російської столиці і вважається одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання палива в Москву і регіон.

Власником підприємства є компанія "Газпромнефть", яка на момент публікації не прокоментувала ситуацію.

За інформацією джерел у галузі, у 2024 році завод переробив близько 11,6 мільйона тонн нафти.

Також підприємство виробило 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного палива і 1,3 мільйона тонн бітуму.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-moscow-oil-refinery-halted-output-after-may-17-drone-attack-sources-say-2026-05-19/

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

12:01 19.05.2026
Свириденко: Українські далекобійні санкції дають економічний ефект на РФ

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

19:47 17.05.2026
МЗС України у День пам'яті жертв радянських репресій вимагає від Москви відкрити архіви НКВС

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

14:56 15.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Рязанський", кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника

14:47 11.05.2026
Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

18:20 09.05.2026
РФ на параді змогла показати лише жалюгідну копію одного з українських ракетних дронів – радник Зеленського

11:58 09.05.2026
"Мадяр" Бровді прокоментував парад у Москві та заявив про завдання українських СБС – у Сибіру

11:26 09.05.2026
У Москві завершився так званий парад перемоги, він тривав 45 хвилин

