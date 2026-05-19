У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

Російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили безпілотниками в депо №6 лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Харкові, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Співробітники не постраждали. Наразі на місці працюють ДСНС та поліція", – повідомила "Нова пошта " в Телеграм.

Зазначається, що триває оцінка наслідків руйнувань, а детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків ударів ворога.

У компанії уточнили, що перебудували логістичні маршрути та компенсують втрату відправлень, які постраждали від пожежі.

"Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", – додали в "Новій пошті".

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.