21:59 19.05.2026

У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

Фото: https://t.me/novapostcorp

Російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили безпілотниками  в депо №6  лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" у Харкові, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Співробітники не постраждали. Наразі на місці працюють ДСНС та поліція", – повідомила "Нова пошта " в Телеграм.

Зазначається, що триває оцінка наслідків руйнувань, а детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків ударів ворога.

У компанії  уточнили, що перебудували логістичні маршрути та компенсують втрату відправлень, які постраждали від пожежі.

"Найближчим часом ми зв'яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", – додали в "Новій пошті".

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

 

