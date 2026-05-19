Події
21:58 19.05.2026

НСЗУ вивчатиме причини низького завантаження КТ-обладнання в Київському міському онкоцентрі

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вивчатиме причини низького завантаження КТ-обладнання в Київському міському онкоцентрі, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

"Київський міський онкоцентр знаходиться серед тих закладів, які мають одне з найменших навантажень на КТ-діагностику разом з Харківським та Прикарпатським. Це сім досліджень на добу. Поруч з тим середнє завантаження в по Україні – 15 досліджень, а лідери мають понад 20 діагностик на добу", – сказала вона.

"Ми незабаром будемо зустрічатися з засновниками (цих клінік – ІФУ) , для того, щоб розібратися, що насправді відбувається", – додала Гусак.

Як повідомлялося, наразі всі законтрактовані НСЗУ лікарні мають зареєструвати в ЕСОЗ наявне обладнання, в тому числі КТ та МРТ.

За даними НСЗУ, середнє навантаження на КТ-діагностику по онкоцентрах складає 15 досліджень на добу, але щодобова кількість досліджень суттєво коливається по Україні. Лідерами в кількості КТ-досліджень але є Національний інститут раку (НІР), Київський, Черкаський, Львівський, Сумський, Полтавський обласні онкоцентри, де проводять більше 20 досліджень на добу.

Найнижче навантаження на КТ фіксується в Харківському та Прикарпатському онкоцентрах – три дослідження на добу.

