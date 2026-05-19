Чмут: Фонд "Повернися живим" не підтримуватиме нові механізовані бригади ЗСУ через брак ресурсів

Фонд "Повернися живим" не зможе забезпечувати потреби двох нових механізованих бригад, які планують сформувати Збройні сили України, через обмеженість фінансових ресурсів та вже наявний дефіцит забезпечення діючих підрозділів, заявив керівник фонду Михайло Чмут.

"Фонд @BackAndAlive відразу декларує, що ми не можемо і не будемо працювати з цими вч. Ми не здатні закривати всеохопні запити від усіх Сил оборони, на все, в умовах скорочення надходжень на "поточку". Наші ~150 млн/грн на місяць вже немає куди більше дробити", – написав він у соцмережі Х.

Чмут зазначив, що Збройні сили планують сформувати дві нові механізовані бригади попри неукомплектованість двох сотень бригад, дефіцит якісних командирів та старшин та величезну незакриту потребу в ОВТ, дронах, транспорті, НРК та іншому майні.

"Я не знаю якою логікою керуються ті, хто приймають такі рішення. Сподіваюся, ті, хто планує створення цих з'єднань, вже знають за який кошт їх будуть формувати та забезпечувати", – зазначив аналітик.

Чмут раніше вже неодноразово критикував створення нових частин та натомість закликав зосередитись на кращому укомплектуванні вже існуючих.