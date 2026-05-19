20:57 19.05.2026

Україна на Радбезі ООН закликала до нового санкційного режиму щодо російського ядерного арсеналу

Перетворюючи Білорусь на ядерний плацдарм, очільник Кремля Володимир Путін "легітимізує ядерне розповсюдження", "топтання" Росією міжнародних зобов'язань не можна лише засуджувати, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки ООН. 

"Перетворюючи Білорусь на ядерний плацдарм, Путін легітимізує ядерне розповсюдження, створює вкрай небезпечний прецедент для авторитарних режимів у всьому світі та ще глибше втягує Мінськ у свій ядерний шантаж ", – сказав він на засіданні у вівторок.

Мельник наголосив, що "таке свідоме порушення всіх "червоних ліній" Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) не може залишитися без відповіді".

"Саме тому сьогодні ми закликаємо всі держави, що володіють ядерною зброєю – Францію, Сполучене Королівство, Сполучені Штати, а також Китай – не ігнорувати ці чи терпіти ці загрози як просто риторику", – сказав Мельник.

Постпред України підкреслив, що "топтання Росією своїх міжнародних зобов'язань не можна лише засуджувати".

"Нам потрібен новий санкційний режим щодо російського ядерного арсеналу", – закликав він.

Крім того, Мельник нагадав, що вже наступного дня після параду на 9 травня очільник Кремля Володимир Путін "знову вдався до свого улюбленого прийому – ядерного шантажу", оголосивши про випробування міжконтинентальної ракети "Сармат", здатної нести до 16 ядерних боєголовок.

"Ми всі знаємо цей сценарій: щойно російський режим зазнає невдачі на фронті, він одразу вдається до апокаліптичних погроз і брязкання ядерною зброєю", – зазначив Мельник.

Крім того, він нагадав, що Путін нещодавно ініціював спільні російсько-білоруські ядерні навчання, і розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та проведення спільних ядерних навчань становлять безпрецедентний виклик глобальній архітектурі безпеки.

"Ці дії прямо порушують статті 1 та 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які забороняють як передачу, так і отримання контролю над зброєю масового ураження", – підкреслив представник України.

Як повідомлялося, після смертоносної масованої атаки РФ на Київ минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Пізніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня.

