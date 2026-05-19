Зеленський обговорив з Маркаровою напрями роботи з партнерами в інвестиційній та економічній сферах, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій, експослом в США Оксаною Маркаровою кілька пріоритетних напрямів в економічних та інвестиційних відносинах із партнерами, зокрема в секторі оборонних технологій та інновацій, відкритті повноцінного експорту спроможностей та безпекового досвіду.

"Обговорили з Оксаною Маркаровою кілька напрямів пріоритетної уваги України у відносинах із партнерами – саме в економічних та інвестиційних відносинах. Готуємося до проведення в червні Конференції з питань відновлення України. Цей захід відбудеться в Гданську", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, "сьогодні, на черговому засіданні нашої Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України, обговорили ключові очікування від конференції".

Президент зазначив, що Україні важлива політична підтримка партнерів – "і це буде сильніше, якщо буде продовжене конкретними значними флагманськими проєктами від уряду України. Роль бізнесу та української підприємницької енергії в цьому має бути визначальною – поєднуючи українські інтереси з глобальним корпоративним досвідом".

Крім того, Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Маркаровою було скоординовано "роботу по важливих секторах української економіки, які можуть стати справжніми драйверами економічного зростання. "Ключове – це сектор оборонних технологій та інновацій, відкриття повноцінного експорту для наших спроможностей і безпекового досвіду, що був перевірений війною", – наголосив президент.

"Крок за кроком будуємо відповідну інфраструктуру: від політичних домовленостей на найвищому рівні до конкретної співпраці на рівні бізнесу. Готуємо й економічні проєкти, які можуть бути реалізовані в українських регіонах і надати додаткову стійкість нашим громадам", – резюмував Зеленський.