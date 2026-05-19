У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити – постпред при ООН

Просування російських військ 2026 року є мінімальним, зокрема через успішні дії українських дронів, у квітні Сили оборони України звільнили більше окупованих територій, ніж російські війська змогли захопити, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки ООН.

"Темпи російських наступів цього року різко впали. У квітні Україна звільнила більше територій, ніж російські війська змогли захопити. Мало які місця так яскраво ілюструють стратегічну поразку Росії, як Мала Токмачка – крихітне село в Запорізькій області, яке виявилося настільки стійким, що роками спростовує тріумфальні прогнози російських коментаторів. Постійно оголошуване "на межі захоплення", воно досі залишається непідкореним, демонструючи прірву між російською пропагандою та реальністю", – сказав він на засіданні у вівторок.

Мельник наголосив на успішності українських "далекобійних санкцій". Так, українські дрони та ракети регулярно вражають законні військові цілі глибоко на території РФ, часто на відстані понад 1000 кілометрів від кордону. Він нагадав, що за останні місяці українські удари дронами вивели з ладу близько 20% російських потужностей з переробки нафти, а також порушили експортні та логістичні потоки.

"Цієї весни наша стратегія не просто приносить плоди – вона повністю змінює розрахунки на полі бою і поступово стає game-changer'ом. Ми досягаємо переломного моменту в цій війні", – заявив Мельник.

Він наголосив, що війна завдала серйозного удару по російській економіці. За офіційними даними, дві третини російських малих підприємств не отримали прибутку в першому кварталі цього року, а ВВП у першому кварталі скоротився на 0,3% порівняно з минулим роком.

"Якщо в тилу ситуація невтішна, то на фронті – ще гірше. Просування російських військ цього року є мінімальним, зокрема через те, що українські дрони повністю змінили поле бою", – сказав постпред.

Він підкреслив, що "війна, яку Путін вважав вінцем свого життя, стане його остаточним крахом".

"Для росіян ця війна вже перестала бути чимось далеким – тепер вони на собі відчувають наслідки злочинних рішень свого керівництва", – наголосив Мельник.

Як повідомлялося, після смертоносної масованої атаки РФ на Київ минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН та використання інших міжнародних платформ для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб.

Пізніше постійний представник України при ООН Андрій Мельник повідомив, що термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки проти цивільного населення та критичної інфраструктури України відбудеться у вівторок, 19 травня.