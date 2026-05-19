20:10 19.05.2026

Сирський: У нас є всі умови для створення трьох змін військових для ротацій

У Збройних сил України є можливості організувати три зміни військовослужбовців, для того щоб проводити постійні ротації, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

"Ми порахували все, кількість особового складу, який знаходиться в бригадах в середньому на позиціях і наявність особового складу, який заведений в район операції (наземної – ІФ-У). Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають в районах бойових дій… У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації", – . сказав Сирський в інтерв'ю "Мілітарному" у вівторок.

Також Сирський розповів, що щомісяця буде перевірятися, як відбуваються ротації. Адже ефективним на передовій військовослужбовець може бути лише два місяці. Це показує проведене дослідження.

"Мною визначений термін 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації. От, наприклад, зараз працюють групи офіцерів, які перевіряють, як було в бригадах проведено облік військовослужбовців, які знаходяться на позиціях на передньому плані, як врахований термін їхнього знаходження. Тобто зараз треба все уточнити і розібратися з тими людьми, які будуть йти їм на заміну і створити систему контролю за цим".

Сирський нагадав, що ротація є складним процесом і військовою операцією, яка має низку ризиків.

 

